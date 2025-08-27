Zwar will der Konzern mit dem Personalentscheid und der gleichzeitigen Publikation höherer Strategieziele Kontinuität signalisieren. Dennoch drängen sich Parallelen zur Situation bei Nestlé vor acht Jahren auf: Damals ernannte der Lebensmittelmulti mit Mark Schneider erstmals einen externen Chef, um das Wachstum anzukurbeln. Der Versuch scheiterte an der Grösse und Komplexität des Konzerns. Auch Stammkoetter tritt nun in grosse Fussstapfen und muss hohe Erwartungen übertreffen.