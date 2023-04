Die Bank of Japan (BOJ) wird laut einem Finanzexperten ihre Politik der Anleiherenditenbegrenzung wahrscheinlich modifizieren oder beenden, da sie immer mehr negative Auswirkungen hat. "Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, wird die neue Führung der BOJ die YCC (Yield Curve Control), d.h. die Kontrolle der Zinskurve, wahrscheinlich ändern oder abschaffen", sagte der ehemalige stellvertretende Gouverneur Hiroshi Nakaso in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der Zeitung "Nikkei". Die zunehmenden Nebeneffekte seien ein Zeichen dafür, dass die Wirkung der YCC-Politik in der Wirtschaft ankäme.