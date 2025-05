Die Aktien der Immobiliengesellschaften PSP Swiss Property (PSP) und Swiss Prime Site (SPS) schneiden seit Monaten besser ab als der Gesamtmarkt. PSP hat seit Januar 12,6 Prozent und in den vergangenen zwölf Monaten 28,9 Prozent hinzugewonnen. SPS schnitt noch etwas besser ab: Seit Anfang Jahr beträgt das Plus 18,4 Prozent, auf zwölf Monate legten die Titel 37,8 Prozent zu. In den gleichen Zeiträumen ist der Swiss Performance Index 8,9 Prozent respektive 5,5 Prozent gestiegen.