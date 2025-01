Nomura zufolge ist das konjunkturbereinigte US-Haushaltsdefizit plus Inflation bereits jetzt auf dem höchsten Stand seit mindestens 1960. «Es scheint wenig Spielraum zu geben, das Haushaltsdefizit von zirka zwei Billionen Dollar zu reduzieren, was in Kombination mit der Refinanzierung fälliger Schulden zu Bruttoemissionen von US-Staatsanleihen in Höhe von bis zu fünf Billionen Dollar in diesem Jahr oder 17 Prozent des BIP führen könnte», schrieben die Nomura-Ökonomen.