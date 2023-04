Allerdings sind einige dunkle Wolken am blauen Investment-Himmel aufgezogen. So ist beispielsweise die US-Zinsstrukturkurve noch einmal stärker invertiert als vorher schon. Ein schlechtes Omen. Denn: Normalerweise sind lang laufende Anleihen höher verzinst als kurz laufende. Das ist aktuell anders. Insbesondere sind die Zinsen für zehnjährige US-Staatsanleihen im Verhältnis zu jenen für 3-Monats-Schatzwechsel so tief wie nie seit den frühen achtziger Jahren. Und noch schlimmer: Es hat noch nie eine derart ausgeprägte Umkehrung der Zinsen gegeben, ohne dass eine Rezession folgte.