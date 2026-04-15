Nachdem die Militärschläge der USA und Israels gegen den Iran einen fünfwöchigen Kursverfall ausgelöst hatten, ignorieren die Händler nun die negativen Entwicklungen im Nahen Osten und setzen stattdessen auf weitere Aktienkäufe.
Ein Ende des Iran-Kriegs ist zwar nicht in Sicht. Doch nach anfänglichen Turbulenzen scheint die Wall Street die Unruhe auszublenden. Der S&P-500-Index ist seit dem 27. März um fast 10 Prozent gestiegen und steuert auf die dritte Gewinnwoche in Folge zu. Im gleichen Zeitraum legte der Nasdaq-100-Index um rund 12 Prozent zu und verzeichnete damit zehn Handelstage in Folge im Plus – die längste Gewinnserie seit 2021.
«Es scheint einfach nicht so, als ob der Aktienmarkt oder die Finanzmärkte im Allgemeinen sich allzu sehr um die Strasse von Hormus kümmern würden», sagte Doug Peta, Chef-Anlagestratege für die USA bei BCA Research.
Während sich die Aktienkurse angesichts zunehmender makroökonomischer Risiken wieder im Gleichklang bewegen, bedeutet eine neue Berichtssaison, dass die Fundamentaldaten der Unternehmen die Kurse eher beeinflussen werden als Schlagzeilen aus dem Iran.
Laut Mark Hackett, Chefmarktstratege bei Nationwide, sind institutionelle Anleger für die Erholung des Aktienmarktes verantwortlich. Nach den aggressiven Verkäufen habe sich die Aufmerksamkeit wieder auf die Fundamentaldaten verlagert, die seiner Ansicht nach positiv seien.
Der jüngste Anstieg der Aktienkorrelationen, der durch die rasche Erholung und die Nutzung von Indexfonds durch institutionelle Anleger bedingt war, dürfte sich abschwächen. Ein Indikator für die realisierte Ein-Monats-Korrelation der Indexmitglieder notiert nahe dem höchsten Stand seit Mai, was darauf hindeutet, dass Aktienkurse stärker von makroökonomischen Nachrichten und weniger von unternehmensspezifischen Themen beeinflusst werden.
«Ich gehe davon aus, dass wir nach der Beruhigung des Marktes zu einem ähnlichen Trend zurückkehren werden wie zu Beginn des Jahres, mit deutlichen Unterschieden zwischen Gewinnern und Verlierern, wobei internationale Aktien, Small Caps und Value-Aktien stark vertreten sein werden», sagte Hackett.
Yardeni: US-Aktienmarkt hat Ende März den Tiefpunkt erreicht
Der Handelstag am vergangenen Montag zeigte beispielhaft, dass die Besorgnis um den Krieg nachlässt. Der S&P 500 bewegte sich zu Handelsbeginn seitwärts, nachdem die Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran am Wochenende gescheitert waren. Zum Handelsschluss lagen die Kurse jedoch 1 Prozent höher. Der US-Aktienindex machte damit auch seine kriegsbedingten Verluste wieder wett.
Der erfahrene Stratege Ed Yardeni kennt diese Konstellation bereits. Ähnlich wie im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine lernen die Finanzmärkte, mit dem Iran-Krieg zu leben, erklärte er Investoren am letzten Sonntag in einer Mitteilung. Yardeni hält an seiner Aussage fest, dass der S&P 500 am 30. März seinen Tiefpunkt erreicht hatte.
Da die USA und der Iran derzeit über technische Bedingungen des iranischen Atomprogramms verhandeln, erwartet Doug Peta von BCA Research, dass beide Seiten rasche Fortschritte bei der Deeskalation erzielen werden. Mit dem Fortschreiten der Friedensgespräche dürfte ein Grossteil der während des Konflikts auf Aktien und Anleihen angewendeten Risikoprämien aus den Finanzmärkten verschwinden. Dennoch erhöhen die Ungewissheit über die weitere Entwicklung und die Folgewirkungen des Konflikts laut Lori Calvasina von RBC Capital Markets das Risiko eines durch Wachstumsängste ausgelösten Kursrückgangs.
Obwohl der S&P 500 auf dem Tiefststand vom März nicht mehr überbewertet war, sind die Aktienkurse laut Calvasina noch nicht so weit gefallen, dass dies allein schon ein Kaufgrund wäre. «Das ist wichtig, denn wenn sich die fundamentale Einschätzung des Krieges oder seiner Auswirkungen ändert, besteht aus Bewertungssicht Spielraum für weitere Kursverluste, möglicherweise sogar stärker als zuvor», schrieb Calvasina am Sonntag in einer Mitteilung an seine Kunden.
Hackett von Nationwide bezweifelt hingegen, dass der S&P 500 seine Allzeithochs wieder erreichen wird, solange die Lage im Konflikt nicht klarer ist. «Ich bin skeptisch, ob wir definitiv Rekordhochs erreichen können, solange keine nachweisbaren Fortschritte bei einer Einigung erzielt werden», sagte Hackett. «Aber die konservative Positionierung, die starken Fundamentaldaten und die angepassten Erwartungen lassen auf einen starken Aufschwung hoffen, sobald es soweit ist.»
(Bloomberg/cash)