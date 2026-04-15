Obwohl der S&P 500 auf dem Tiefststand vom März nicht mehr überbewertet war, sind die Aktienkurse laut Calvasina noch nicht so weit gefallen, dass dies allein schon ein Kaufgrund wäre. «Das ist wichtig, denn wenn sich die fundamentale Einschätzung des Krieges oder seiner Auswirkungen ändert, besteht aus Bewertungssicht Spielraum für weitere Kursverluste, möglicherweise sogar stärker als zuvor», schrieb Calvasina am Sonntag in einer Mitteilung an seine Kunden.