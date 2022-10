Dies geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Immobilienfinanzierers Berlin Hyp unter gut 430 Branchenfachleuten hervor. Demnach rechnen 70 Prozent der Expertinnen und Experten damit, dass höhere Finanzierungskosten den Wirtschaftszweig in den kommenden Jahren massgeblich beeinflussen werden. Für 58 Prozent der Befragten sind die gestiegenen Energiekosten die grösste Herausforderung, gefolgt von Lieferketten (28 Prozent) und Personalknappheit (23 Prozent). Als weniger ausschlaggebend werden allgemeine geopolitische Risiken (23 Prozent) gesehen. Eine Erholung von den Folgen der Energiekrise und dem Ukraine-Krieg wird mehrheitlich in spätestens drei Jahren erwartet.