Die Gründe für den jüngsten Anstieg der Hypothekarzinsen sind höhere Kapitalmarktzinsen und Banken, die ihre Margen ausgeweitet haben. Laut Renkert lässt sich das am besten bei Saron-Hypotheken beobachten. «Deren Zinshöhe wird seit der Einführung des Nullzinses durch die SNB ausschliesslich von der Marge bestimmt.» Er hält fest: Die Richtsätze sind sogenannte Schaufensterpreise. Wer Angebote vergleicht und gut verhandelt, kommt meist günstiger bei der Finanzierung weg.