Eine weitere Herausforderung sei der enorme Energie- und Kühlwasserbedarf der Anlagen, hiess es in der Studie weiter. Grosse Serverfarmen benötigten täglich bis zu 19 Millionen Liter Wasser. Dies entspreche dem Verbrauch einer Stadt mit bis zu 50'000 Einwohnern. Einer Prognose der Internationalen Energieagentur IEA zufolge wird sich der weltweite Verbrauch von KI-Rechenzentren bis 2030 auf 945 Terawattstunden mehr als verdoppeln. Dies entspricht in etwa dem heutigen jährlichen Energiebedarf Japans.