So erhöhte auch Kepler Cheuvreux am heutigen Mittwoch das Kursziel für die Papiere von Helvetia Baloise von 236 auf 267 Franken und bestätigte damit die Kaufempfehlung. Der zuständige Analyst hat nach dem Kapitalmarkttag seine Schätzungen angepasst und den Bewertungshorizont erweitert. Die erwarteten Kosteneinsparungen in Höhe von insgesamt 650 Millionen Franken werden nun detaillierter ausgewiesen: Rund 190 Millionen Franken entfallen auf die Konzernzentrale, der verbleibende Betrag vor allem auf das Nichtlebensgeschäft. Bei der Prämienentwicklung sieht der Experte keine Veränderungen gegenüber den bisherigen Annahmen.



Bereits am Vortag hatte die US-Grossbank JPMorgan ihr Kursziel von 250 auf 260 Franken angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Obwohl der zuständige Analyst nach der Publikation der Jahreszahlen und dem Kapitalmarkttag seine Gewinnprognosen für das laufende Jahr sowie die beiden Folgejahre leicht nach unten korrigiert hat, sieht er weiterhin Spielraum für eine überdurchschnittliche Gewinnentwicklung - und liegt damit nach wie vor über dem Marktkonsens.