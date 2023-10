Der Rückgang des S&P 500-Index um etwa 5 Prozent in den letzten drei Monaten sei weit hinter dem zurückgeblieben, was für eine Erholung der festverzinslichen Wertpapiere erforderlich sei, schrieben die Analysten. "Das Ausmass des Anleiheausverkaufs war so beeindruckend, dass Aktien aus Bewertungssicht wohl teurer sind als vor einem Monat", schrieben sie. "Wir glauben, dass der letztendliche Weg zur Stabilisierung der Anleihen in einer weiteren Neubewertung von Risikoanlagen liegt."