Die Bank von Japan hatte ​die Zinsen im Juni ⁠auf ein Prozent angehoben, den höchsten Stand seit 31 Jahren. Die realen Kreditkosten bleiben ‌jedoch negativ, da die Inflation seit fast vier Jahren um das Ziel von zwei Prozent schwankt. Staatliche Subventionen für Kraftstoffe trugen dazu bei, ‌die Kerninflation im Juni den fünften Monat in Folge unter ​dem Zwei-Prozent-Ziel der Notenbank zu halten. Analysten erwarten jedoch, dass die Kerninflation im Laufe des Jahres wieder über zwei Prozent steigen wird.