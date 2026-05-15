Fiskalischer Druck

Investoren ziehen sich auch aus Anleihen zurück, da die Sorgen über den fiskalischen Druck in wichtigen Industrieländern zunehmen. In Japan spiegelt der Anstieg der Renditen auch erneute Bedenken hinsichtlich der Finanzpolitik des Landes wider, nachdem Berichte bekannt wurden, dass die Regierung einen Nachtragshaushalt in Erwägung zieht. Britische Staatsanleihen brachen ein, nachdem der Bürgermeister von Manchester, Andy Burnham, angekündigt hatte, dass er eine Rückkehr ins Parlament anstreben werde. Dieser Schritt wird als direkte Herausforderung an die Führung von Premierminister Keir Starmer angesehen und verunsichert Investoren, die eine Hinwendung zu einer expansiveren Fiskalpolitik befürchten.