Der weltweite Ausverkauf von Anleihen verschärfte sich, als der Anstieg des Brent-Rohölpreises auf über 107 US-Dollar pro Barrel den seit einer Woche wachsenden Druck durch Anzeichen einer weltweit steigenden Inflation noch verstärkte.
Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen kletterte auf 4,06 Prozent, ein Niveau, das seit März 2025 nicht mehr erreicht wurde, während die Renditen zehnjähriger Anleihen auf fast 4,54 Prozent stiegen, den höchsten Stand seit etwa einem Jahr. Die Rendite japanischer 30-jähriger Anleihen stieg zum ersten Mal seit ihrer Einführung im Jahr 1999 auf 4 Prozent, und die Rendite 20-jähriger Anleihen kletterte auf den höchsten Stand seit 1996.
Der Anleiheverkauf spiegelt eine grundlegende Neubewertung der globalen Zinserwartungen wider, da der Anstieg des Rohölpreises Inflationsängste schürt, die durch die aufeinanderfolgenden US-Inflationsberichte dieser Woche bereits geschürt wurden. Neben den Spekulationen auf Zinserhöhungen durch die US-Notenbank gewinnen auch Wetten auf eine Straffung der Geldpolitik in Japan an Boden, wo die Erzeugerpreise so stark wie seit 2014 nicht mehr gestiegen sind.
«Der Anstieg der globalen Anleiherenditen ist etwas beunruhigend», sagte Prashant Newnaha, Senior-Zinsstratege für den asiatisch-pazifischen Raum bei TD Securities in Singapur. «Ein anhaltend hoher Ölpreis könnte der Sargnagel für Anleihen sein.»
Der Ausverkauf hat sich auf andere Regionen ausgeweitet, wobei die Renditen in Australien und Neuseeland ihren Anstieg wieder aufnahmen. Europäische Anleihefutures gaben nach, da die politische Instabilität im Vereinigten Königreich Gilt-Anleger verunsicherte. Die implizite Rendite eines Index, der globale Staatsanleihen abbildet, hielt sich auf dem höchsten Stand seit November 2023.
Der Rückgang wurde durch die hawkische Rhetorik von Fed-Vertretern noch verstärkt. Fed-Gouverneur Michael Barr sagte am Donnerstag, die Inflation sei das überwältigende Risiko für die Wirtschaft. Die Äusserungen folgten auf Daten dieser Woche, die zeigten, dass die Produzentenkosten so schnell wie seit 2022 nicht mehr steigen. Händler preisen laut Daten von Bloomberg eine Wahrscheinlichkeit von fast zwei Dritteln ein, dass die Fed die Zinsen im Dezember anheben wird.
Die Marktbewegungen deuten darauf hin, dass Anleger Positionen, die sie während früherer Ausverkäufe eingegangen waren, aggressiv auflösen, da die Renditen zweijähriger Anleihen die 4-Prozent-Marke überschreiten und die Fed-Erwartungen zurückgeschraubt werden, so Stephen Spratt, Zinsstratege bei der Société Generale in Hongkong. «Es gab zuvor Interesse an Carry-Positionen und Fading-Strategien am oberen Ende der Bandbreiten, doch diese sind weitgehend verschwunden», sagte er. «Das führt zu einer Auswaschung.»
Fiskalischer Druck
Investoren ziehen sich auch aus Anleihen zurück, da die Sorgen über den fiskalischen Druck in wichtigen Industrieländern zunehmen. In Japan spiegelt der Anstieg der Renditen auch erneute Bedenken hinsichtlich der Finanzpolitik des Landes wider, nachdem Berichte bekannt wurden, dass die Regierung einen Nachtragshaushalt in Erwägung zieht. Britische Staatsanleihen brachen ein, nachdem der Bürgermeister von Manchester, Andy Burnham, angekündigt hatte, dass er eine Rückkehr ins Parlament anstreben werde. Dieser Schritt wird als direkte Herausforderung an die Führung von Premierminister Keir Starmer angesehen und verunsichert Investoren, die eine Hinwendung zu einer expansiveren Fiskalpolitik befürchten.
In den USA hat die Trump-Regierung damit begonnen, mehr als 35,5 Milliarden Dollar an Importeure auszuzahlen, die erfolgreich Zollrückerstattungen beantragt hatten, nachdem der Oberste Gerichtshof der USA die wirtschaftliche Kernpolitik des Präsidenten für rechtswidrig erklärt hatte. Dies erhöht den Druck auf die Staatsfinanzen.
«Die Sorge um eine tiefsitzende Inflation breitet sich aus», sagte Kenneth Crompton, Leiter der Zinsstrategie bei der National Australia Bank in Sydney.
Japan und Grossbritannien hätten inflationäre fiskalische Bedenken bereits hinter sich, aber «sie sind auch in den USA ein wachsender Faktor», sagte er. Crompton merkte an, dass die Auswirkungen der Zölle und die Kosten des Krieges die Regierung von Präsident Donald Trump letztendlich dazu zwingen könnten, marginale Emissionen in Anleihen zu verlagern und von Schatzwechseln wegzugehen.
(Bloomberg/cash)