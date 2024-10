Beim Stockwerkeigentum kletterten die Preise im Jahresvergleich in der Innerschweiz (+7,9 Prozent) und in der Ostschweiz (+6,6 Prozent) am klarsten in die Höhe. In der Südschweiz (+1,7 Prozent) und am Genfersee (+0,4 Prozent) stiegen sie nur moderat an.