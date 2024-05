Regional betrachtet sind im April die Mieten in der Ostschweiz (-1,3 Prozent) und in der Zentralschweiz (-1,0 Prozent) am klarsten gesunken. Aber auch im Tessin (-0,7 Prozent), in der Region Mittelland (-0,4 Prozent) oder im Kanton Zürich (-0,1 Prozent) kam es zu Rückgängen.