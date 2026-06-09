Anleger versuchen, sich vor einer möglichen restriktiveren Ausrichtung der Fed in Position zu bringen. Am 17. Juni fällt die erste Zinsentscheidung unter dem neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh. Als nächster wichtiger Impuls gelten die am Mittwoch anstehenden Verbraucherpreisdaten. Aus Inflations-Swaps geht hervor, dass Händler mit einem jährlichen Preisanstieg von rund 4,3 Prozent rechnen. Das wäre der höchste Wert seit 2023. Hintergrund sind unter anderem die weiterhin hohen Energiepreise infolge des festgefahrenen Konflikts mit dem Iran.