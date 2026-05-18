Laut Jeffrey Gundlach, CEO von DoubleLine Capital, ist bei der nächsten Sitzung der US-Notenbank (Fed) keine Zinssenkung zu erwarten. «Viele hatten mit zwei Zinssenkungen in diesem Jahr gerechnet, aber die Inflation hat einfach nicht mitgespielt», sagte Gundlach in der Sendung «Sunday Morning Futures» auf Fox News. «Meiner Ansicht nach ist eine Zinssenkung schlichtweg unmöglich, solange die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen fast 50 Basispunkte über dem Leitzins der Fed liegt.»
Der neu ernannte Fed-Chef Kevin Warsh tritt sein Amt in einer schwierigen Zeit an, so Gundlach. Der Iran-Krieg habe die Ölpreise in die Höhe getrieben, was sich wiederum auf die US-Inflationsberichte auswirke. Er prognostizierte, dass sich der Aufwärtstrend fortsetzen werde, nachdem der Konsumentenpreisindex im April um 3,8 Prozent gestiegen war - der stärkste Anstieg seit Mai 2023.
Die Modelle von DoubleLine deuteten darauf hin, dass «der nächste Wert des Gesamt-Konsumentenpreisindex mit einer Vier beginnen wird», sagte Gundlach. Der Aktienmarkt habe sich in den Turbulenzen «bemerkenswert stark» gezeigt. «Wenn die Fed nichts gegen die Inflation unternimmt, schiesst der Aktienmarkt in die Höhe», sagte er.
Die US-Staatsanleihen gerieten zuletzt unter Druck, wodurch die Rendite 30-jähriger Anleihen auf den höchsten Stand seit fast drei Jahren kletterte. Die Inflationsängste, die sich in den Anleihen widerspiegelten, scheinen nun auch auf Aktien überzugreifen.
«Trotz des Mantras von Privatanlegern, Risiko um jeden Preis einzugehen, werden risikoreiche Anlagen wahrscheinlich nachgeben, wenn die Preise der sichersten Anleihen der Welt fallen», bemerkt Mike O’Rourke von JonesTrading. Apollo-Chefökonom Torsten Slok geht davon aus, dass die Zinsen länger hoch bleiben werden und «die Ära künstlich gedrückter Renditen endgültig vorbei ist».
Obwohl Gundlach seit etwa drei Jahren «sehr, sehr optimistisch in Bezug auf Rohstoffe» ist, hätten Anleger kaum Alternativen zu Aktien gehabt, da Anleihen negative Renditen abwarfen und Prognosemärkte Bitcoin und anderen spekulativen Anlagen einen Teil des Interesses entzogen.
Dennoch berge der Aktienmarkt derzeit ein eigenes Risiko. «Der Markt ist sehr teuer. Er ist sehr spekulativ, aber die Gewinne explodieren weiterhin», sagte Gundlach. «Ich denke, das hat die Spekulationseuphorie angeheizt.»
Gundlach erneuerte seine Warnungen vor Private Credit und sagte auf die Frage, ob er sich Sorgen um den Sektor mache: «Ich bin wirklich besorgt.»
«Der Markt für Private Credit scheint immer neue Investoren zu brauchen», sagte er. «Vielleicht ist es einfach nur Gier seitens der Sponsoren, sie wollen einfach immer mehr Vermögen für das Management.»
(Bloomberg/cash)