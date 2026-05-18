Laut Jeffrey Gundlach, CEO von DoubleLine Capital, ist bei der nächsten Sitzung der US-Notenbank (Fed) keine Zinssenkung zu erwarten. «Viele hatten mit zwei Zinssenkungen in diesem Jahr gerechnet, aber die Inflation hat einfach nicht mitgespielt», sagte Gundlach in der Sendung «Sunday Morning Futures» auf Fox News. «Meiner Ansicht nach ist eine Zinssenkung schlichtweg unmöglich, solange die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen fast 50 Basispunkte über dem Leitzins der Fed liegt.»