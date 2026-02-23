Es resultierten ein wiederum gestiegener Umsatz und ein höherer Gewinn als im ersten Quartal 2025. Der Ausblick für den operativen Gewinn im Gesamtjahr 2026 wurde sodann angehoben. Und auch mittelfristig will das Unternehmen profitabel wachsen. So soll der Umsatz in den kommenden Jahren auf zwei Milliarden Dollar steigen, bei einer operativen Marge von 16 Prozent. Im Gesamtjahr 2025 erwirtschaftete Blue Bird 1,48 Milliarden Dollar bei einer Marge von 15 Prozent.