Trotz der gestiegenen Attraktivität der Saron-Hypotheken sieht Florian Schubiger aktuell kein Handlungsbedarf für Hypothekar-Nehmer. «Wer Sicherheit sucht, kann immer noch mit gutem Gewissen eine langfristige Hypothek abschliessen.» Viele Leute seien sich nicht bewusst, wie schnell eine Saron-Hypothek ansteigen könne, wenn die Inflation anziehe. «Mit den Kriegen, Rohstofflieferketten und vielem anderen würde ich dies persönlich nicht ausschliessen und die Wette auf bald wieder fallende Zinsen eher nicht eingehen», so Schubiger, wobei auch die persönliche Finanzsituation und die Risikoaversion eine Rolle spielten.