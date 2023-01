In den letzten drei Monaten 2022 hätten Unternehmen bereits weniger Kredite nachgefragt, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mit. "Dies ist der erste Netto-Nachfragerückgang seit Anfang 2021 und er fällt im Vergleich zu den Erwartungen der Banken aus dem Vorquartal deutlicher aus", stellte die EZB fest. Zu den Gründen zählten die steigenden Zinsen im Euro-Raum und eine geringe Neigung zu Anlageinvestitionen. Für Kredite an Privathaushalte sowie für private Wohnungsbaukredite erwarteten die Institute, dass sich die Nachfrage im ersten Quartal wie schon im Schlussviertel 2022 kräftig abschwäche.