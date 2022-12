Bei Wohnliegenschaften sind höhere Mieten klaren gesetzlichen Regeln unterstellt und hängen insbesondere vom Referenzzinssatz ab. Was die Nebenkosten angeht, so richten sich diese nach dem Verbrauch. Wir stehen mit unseren Mietern in Kontakt, unterstützen sie bei den Einschätzungen der Mehrkosten und bieten an, die monatlichen Akontozahlungen zu erhöhen. Auch treiben wir die Dekarbonisierung in unserem Portfolio voran, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren, was sich positiv auf die Nebenkosten auswirkt.