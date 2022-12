Kleininvestoren machen dabei in diesem Jahr schwierige Zeiten durch, wie aus einer Studie der JPMorgan Analysten Peng Cheng und Emma Wu hervorgeht. Im Durchschnitt sei der Wert ihres Portfolios um 39 Prozent geschrumpft nach einem Gewinn von 18 Prozent 2021. Trotz der Sorge über eine etwaige Rezession will jedoch nur ein Prozent seine Investitionen abstoßen, wie aus einer Erhebung der Analysten von Finimize hervorgeht. 65 Prozent wollten an ihren Investitionen festhalten und 29 Prozent ungeachtet der gestiegenen Lebenshaltungskosten mehr investieren. "Unter Privatanlegern setzt sich allmählich die Haltung durch, dass man langfristig denken muss, wenn man mit seiner Geldanlage Vermögen aufbauen will", sagte Finimize-Chef Maximilian Rofagha auf dem Reuters Global Markets Forum (GMF).