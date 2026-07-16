Die Aktien von SIG haben seit Jahresbeginn 2026 um 17 Prozent zugelegt. Am gestrigen Handelstag kamen 1,66 Prozent hinzu. So notiert die Aktie aktuell bei 13,46 Franken, nachdem sie zu Jahresbeginn noch rund 2 Franken tiefer stand.
Zusätzlichen Rückenwind erhielt die Aktie am Mittwoch von einer positiven Analysteneinschätzung. Die Citigroup erhöhte das Kursziel für SIG auf 15,20 von 14,70 Franken und bestätigte die Einstufung «Buy». Damit liegt der Analyst leicht über dem Marktkonsens von 14,51 Franken. Insgesamt empfehlen acht Analysten die Aktie zum Kauf, während sechs zum Halten raten.
Citi-Analyst Ephrem Ravi rechnet für das erste Quartal mit einem leicht positiven organischen Umsatzwachstum. Dieses dürfte allerdings von negativen Währungseffekten überlagert werden. Die Nachfrage nach aseptischen Verpackungslösungen bleibe robust, und auch das Wachstum in den Schwellenländern sei intakt, schreibt er. Für die zweite Jahreshälfte erwartet Ravi dank Kostensenkungen, Restrukturierungsmassnahmen sowie operative Skaleneffekte eine Verbesserung der Margen.
Belastend für die kurzfristige Margenentwicklung wirken allerdings steigende Rohstoff- und Logistikkosten, warnten Analysten bereits im April. Nach Einschätzung der UBS verfügt SIG jedoch über genügend Preissetzungsmacht, um diese Belastungen weiterzugeben – wenn auch mit einer gewissen Verzögerung. In der Vergangenheit habe das Unternehmen die Margen jeweils innerhalb von sechs bis zwölf Monaten wiederherstellen können. Für das zweite Quartal erwarten die UBS-Analysten dennoch ein anspruchsvolleres Umfeld. Ob sich diese Einschätzung bewahrheitet, wird sich mit den Quartalszahlen am 28. Juli zeigen.
Den Turnaround soll der neue Konzernchef Mikko Keto vorantreiben, der Anfang März die Führung übernommen hat. Gemäss Vontobel hängt die Equity Story weiterhin stark von der Umsetzung der angekündigten Portfoliobereinigung ab. 2026 dürfte jedoch ein Übergangsjahr bleiben.