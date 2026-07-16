Belastend für die kurzfristige Margenentwicklung wirken allerdings steigende Rohstoff- und Logistikkosten, warnten Analysten bereits im April. Nach Einschätzung der UBS verfügt SIG jedoch über genügend Preissetzungsmacht, um diese Belastungen weiterzugeben – wenn auch mit einer gewissen Verzögerung. In der Vergangenheit habe das Unternehmen die Margen jeweils innerhalb von sechs bis zwölf Monaten wiederherstellen können. Für das zweite Quartal erwarten die UBS-Analysten dennoch ein anspruchsvolleres Umfeld. Ob sich diese Einschätzung bewahrheitet, wird sich mit den Quartalszahlen am 28. Juli zeigen.