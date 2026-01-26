Die Aktie des Pharmazulieferers Bachem steigt am Montag im Morgenhandel um 6 Prozent auf 74,35 Franken und ist damit bester Titel im Swiss Performance Index. Die Aktie setzt damit ihren guten Lauf der letzten Wochen fort, der Mitte November bei einem Stand von knapp unter 50 Franken einzusetzen begann.
Grund für den erneuten Schub am Montag ist eine Neueinschätzung der Royal Bank of Canada. Der zuständige Analyst erhöhte das Kursziel für die Bachem-Aktie auf 110 von zuvor 78 Franken. Er beliess die Anlageempfehlung auf «Outperform». Einen Stand von 110 Franken erreichte die Aktie zuletzt im Januar 2022.
Das Hochfahren der Kapazitäten im Gebäude K am Standort Bubendorf BL werde zu einem Umsatzwachstum von 40 bis 50 Prozent beitragen, so der Experte. Er empfiehlt, die Aktien im laufenden Jahr bis zu einem möglichen Kapitalmarkttag weiter zu kaufen. Dieser Kapitalmarkttag in der zweiten Jahreshälfte 2026 sollte die Ziele für 2028 enthalten.
Diese könnten bis zu 40 Prozent über dem Konsens beim Gewinn auf Stufe Ebitda liegen, was einen Aufwärtstrend des Aktienkurses von 100 bis 200 Prozent in den nächsten zwei bis drei Jahren bedeuten würde, so der Analyst. 2026 werde für den Pharmaauftragsfertiger so oder so ein entscheidendes Jahr.
Im Nachhinein erhält auch der Bachem-Analyst der UBS recht, der Anfang Dezember für Bachem die «Zeit der Ernte» anbrechen sah und damals das Kursniveau als gute Einstiegsgelegenheit einschätzte. Zuvor - im dritten Quartal und bis Mitte viertes Quartal - hatte der Bachem-Kurs einen jähen Rückgang verzeichnet, unter anderem wegen des überraschenden Rücktritts von Firmenchef Thomas Meier. Die Amerika-Chefin Anne-Kathrin Stoller folgte ihm nach und konnte die Verunsicherung an den Märkten offensichtlich bis heute zerstreuen.
