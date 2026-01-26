Im Nachhinein erhält auch der Bachem-Analyst der UBS recht, der Anfang Dezember für Bachem die «Zeit der Ernte» anbrechen sah und damals das Kursniveau als gute Einstiegsgelegenheit einschätzte. Zuvor - im dritten Quartal und bis Mitte viertes Quartal - hatte der Bachem-Kurs einen jähen Rückgang verzeichnet, unter anderem wegen des überraschenden Rücktritts von Firmenchef Thomas Meier. Die Amerika-Chefin Anne-Kathrin Stoller folgte ihm nach und konnte die Verunsicherung an den Märkten offensichtlich bis heute zerstreuen.