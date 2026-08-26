Analysten sind uneins, wie sich die Valoren der von CEO David Layton geführten Finanzgesellschaft mittelfristig entwickeln werden. Der zuständige Experte der Deutschen Bank kam Anfang August zum Schluss, dass sich das Wachstum bei den Evergreen-Fonds wohl langsamer als bisher gedacht normalisieren und daher auch das Wachstum von verwaltetem Vermögen und Gewinn je Aktie hinter der Entwicklung der europäischen Konkurrenten zurückbleiben werde.