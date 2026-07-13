Die Anlageempfehlung und das Kursziel der Bank Berenberg für Zurich Insurance liegt nun allerdings deutlich über dem Konsens der von der Nachrichtenagentur erfassten Analysten. Dieser traut der Aktie lediglich 583,23 Franken zu, womit ein mittelfristiger Kursverlust von 5 Prozent gegenüber der Schlussnotierung vom Freitag impliziert ist. Zudem empfehlen neben dem Berenberg-Analysten nur zwei weitere Spezialisten die Zurich-Aktie zum Kauf. Acht sagen «Halten», sieben sind für «Verkaufen».