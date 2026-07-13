Die Aktien von Zurich Insurance verbessern sich zum Wochenauftakt um 0,39 Prozent und erreichen so den Stand von 616,60 Franken. Sie setzen damit auch den Aufstieg der vergangenen Wochen fort.
Anfang Juni kostete eine Aktie der am Zürcher Mythenquai beheimateten Versicherungsgesellschaft rund 546 Franken. Das seither eingefahrene Kursplus beträgt 12,9 Prozent. Zugleich bewegen sich die Zurich-Aktien nun weiter auf das Langzeithoch bei 625,20 Franken von Ende März 2025 und daher auf ein weiteres 15-Monats-Hoch zu.
Zum Vergleich: Der Swiss Market Index (SMI) rückte im gleichen Zeitraum - Anfang Juni bis heute Montag - um 7,8 Prozent auf 14'252 Punkte vor. Der Leitindex entwickelte sich also schwächer als die Titel von Zurich Insurance.
Zu diesen stellt sich momentan die Frage, ob sie noch weiter steigen oder schon zu hoch geklettert sind.
Eine auf die mittelfristige Sicht bezogene und klare Antwort hat der zuständige Experte der Privatbank Berenberg, Michael Huttner. Sein Anlageurteil zu Zurich Insurance lautet «Buy». Das Preisziel von 902 Franken, das Huttner Mitte Juni gesetzt hatte, ist das höchste aller Kursziele am Markt. Aus ihm errechnet sich ein Gewinnpotenzial von knapp 47 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag. Dieser betrug 614,20 Franken.
Der Experte begründete seine positive Einschätzung unter anderem mit der Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley. Von dieser werde ein positiver Effekt auf den Gewinn je Aktie ausgehen, so der Analyst. Auch das Geschäftsmodell und die Bewertung des Versicherungskonzerns seien sehr attraktiv. Zudem verwies Huttner auf die starke Solvenzquote im ersten Quartal von 265 Prozent.
Die Anlageempfehlung und das Kursziel der Bank Berenberg für Zurich Insurance liegt nun allerdings deutlich über dem Konsens der von der Nachrichtenagentur erfassten Analysten. Dieser traut der Aktie lediglich 583,23 Franken zu, womit ein mittelfristiger Kursverlust von 5 Prozent gegenüber der Schlussnotierung vom Freitag impliziert ist. Zudem empfehlen neben dem Berenberg-Analysten nur zwei weitere Spezialisten die Zurich-Aktie zum Kauf. Acht sagen «Halten», sieben sind für «Verkaufen».
Der Analystenkonsens spricht beim aktuellen Stand der Aktie für Umsicht und Zurückhaltung bei weiteren Investitionsentscheidungen - es sei denn, man erwirbt die Anteilsscheine des Versicherungsunternehmens primär aufgrund der Dividende. Diese lag für das Geschäftsjahr 2025 bei 30 Franken und ist über die letzten Jahre hinweg sukzessive angehoben worden. Die Dividendenrendite beträgt gegenwärtig 4,8 Prozent - was ohnehin, aber gerade aufgrund der starken Kursentwicklung in jüngster Zeit als attraktiv erscheint.
Derweil werden die Aktien von Zurich spätestens am 6. August neue Impulse in die eine oder andere Richtung erhalten. Dann stellt das Management um Gruppen-CEO Mario Greco die Halbjahresergebnisse 2026 vor.