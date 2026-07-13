Der Analystenkonsens spricht beim aktuellen Stand der Aktie für Umsicht und Zurückhaltung bei weiteren Investitionsentscheidungen - es sei denn, man erwirbt die Anteilsscheine des Versicherungsunternehmens primär aufgrund der Dividende. Diese lag für das Geschäftsjahr 2025 bei 30 Franken und ist über die letzten Jahre hinweg sukzessive angehoben worden. Die Dividendenrendite beträgt gegenwärtig 4,8 Prozent - was ohnehin, aber gerade aufgrund der starken Kursentwicklung in jüngster Zeit als attraktiv erscheint.