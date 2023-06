Um zu beurteilen, wie steil oder flach die Renditekurve ist, nehmen Börsianer meist den Renditeabstand - im Fachjargon Spread genannt - der zwei- und der zehnjährigen Anleihen als Referenz. Die Rendite der zehnjährigen Titel ist für Investoren der Dreh- und Angelpunkt. Weltweit richtungsweisend sind US-Treasuries und deutsche Bundesanleihen. Die Papiere dieser beiden Staaten gelten als sichere Anlage, weil Investoren die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls als sehr gering betrachten. Außerdem können Anleger ihre Schuldtitel bei Bedarf schnell zu Geld machen, weil so viele davon im Umlauf sind. Derzeit steht der Bund bei Bond-Investoren mit umgerechnet insgesamt etwa 2,3 Billionen Dollar in der Kreide. Im Falle der USA ist der Schuldenberg mit 24,5 Billionen Dollar mehr als zehnmal so hoch.