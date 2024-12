Gerade in schwierigen Zeiten wie derzeit brauche es politische Stabilität, eine handlungsfähige Regierung und ein verlässliche Mehrheit im Parlament, sagte Steinmeier am Freitag in Berlin. In seinen Gesprächen mit im Bundestag vertretenen Parteien habe er dafür aber keine Mehrheiten erkennen können. Deswegen sei er überzeugt, dass zum Wohle Deutschlands Neuwahlen der beste Weg seien.