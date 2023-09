UAW-Chef Shawn Fain hatte am Mittwoch gesagt, Stellantis biete 17,5 Prozent mehr Gehalt an. Die Arbeitnehmervertreter fordern allerdings 40 Prozent mehr. Seit Freitag bestreikt die UAW erstmals in ihrer Geschichte gleichzeitig die drei grossen Autokonzerne GM, Ford und die Stellantis-Marke Chrysler.