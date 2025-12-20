Die ​Europäische Kommission hatte am Dienstag einen ‌Plan vorgestellt, der unter anderem ‍die Abkehr vom geplanten Verbot für neue Autos mit ​Verbrennungsmotor ab 2035 vorsieht. Der Schritt hat die Autobauer gespalten. In einer offiziellen Stellungnahme hatte Stellantis bereits ‌erklärt, dass die EU-Vorschläge wichtige ⁠Herausforderungen nicht berücksichtigten. Dazu zählten etwa ‌ein Fahrplan für leichte Nutzfahrzeuge und Flexibilität bei den Zielen für ‍Pkw bis 2030. Zu Stellantis gehören die Automarken Citroen, Peugeot, Fiat, Opel, Chrysler und ​Jeep. Der Konzern war 2021 ‍durch die Fusion der Peugeot S.A. und Fiat Chrysler Automobiles N.V. entstanden.