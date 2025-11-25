Zu den Vorschlägen gehören die Zulassung von Plug-in-Hybriden und Motoren mit alternativen Kraftstoffen über das Jahr 2035 hinaus, eine über mehrere Jahre gestreckte Anrechnung der für 2030 festgelegten CO2-Reduktionsziele sowie eine umfassende Abwrackprämie für Altfahrzeuge. Die EU-Kommission will am 10. Dezember ein eigenes Paket mit Vorschlägen für die CO2-Vorschriften vorlegen.