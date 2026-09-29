Grund für den Stopp sei ein Mangel an ​Batterien für Elektroautos mit hoher ​Reichweite. Die Nachfrage nach ​diesen Modellen sei insbesondere bei Flottenkunden hoch ‌und übersteige das derzeitige Angebot, erklärte Stellantis. Mit der vorübergehenden Anpassung des Produktionsplans ​wolle ​der Konzern verhindern, dass ⁠sich Lagerbestände von ​Fahrzeugen anhäufen, die nicht ⁠der Kundennachfrage entsprechen.