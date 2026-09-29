Die Unterbrechung werde mindestens eine Woche dauern, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Betroffen sind die Standorte in Sochaux, Rennes und Mulhouse. Die Mitarbeiter wurden dem Konzern zufolge am Dienstag über die Pläne informiert.
Grund für den Stopp sei ein Mangel an Batterien für Elektroautos mit hoher Reichweite. Die Nachfrage nach diesen Modellen sei insbesondere bei Flottenkunden hoch und übersteige das derzeitige Angebot, erklärte Stellantis. Mit der vorübergehenden Anpassung des Produktionsplans wolle der Konzern verhindern, dass sich Lagerbestände von Fahrzeugen anhäufen, die nicht der Kundennachfrage entsprechen.
(Reuters)