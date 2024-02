Weltweit verkaufte der Konzern mit Marken wie Peugeot, Fiat, Chrysler, Jeep und Opel 2023 sieben Prozent mehr Fahrzeuge, wozu auch ein kräftiges Wachstum bei den E-Autos beitrug. Der Umsatz kletterte um sechs Prozent auf knapp 190 Milliarden Euro. Unter dem Strich stieg der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um knapp elf Prozent auf fast 18,6 Milliarden Euro, wie der weltweit viertgrösste Fahrzeugproduzent am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Im Tagesgeschäft hinterliessen hingegen die wochenlangen Streiks in Nordamerika im vergangenen Herbst ihre Spuren.