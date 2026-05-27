Allerdings herrscht nicht bei allen Banken Flaute bei der Personalrekrutierung: Bei der Bank Julius Bär sind derzeit mit 96 ausgeschriebenen Stellen so viele Jobangebote verfügbar wie in den letzten drei Jahren sonst nie. Und bei zahlreichen anderen Banken ist das Stellenangebot bei weitem nicht so stark zurückgegangen wie bei der UBS.