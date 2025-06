Die US-Zentralbank, die Vollbeschäftigung und Preisstabilität anstrebt, hielt zuletzt erneut still und beliess den Leitzins im Bereich von 4,25 bis 4,50 Prozent. Die Notenbank will laut Fed-Chef Jerome Powell mehr Klarheit darüber gewinnen, wie sich die Politikwende unter US-Präsident Donald Trump auf die Inflation und den Arbeitsmarkt auswirken wird. Der nächste Zinsentscheid steht am 18. Juni an.