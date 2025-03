In der Privatwirtschaft entstanden 77.000 neue Jobs, wie der Personaldienstleister ADP am Mittwoch zu seiner Firmenbefragung mitteilte. Das ist das kleinste Plus seit Juli 2024. Von Reuters befragte Ökonomen hatten dagegen mit einem Stellenzuwachs von 140.000 gerechnet, nachdem es im Januar noch zu 111.000 gereicht hatte. In den Bereichen Handel und Verkehr, Gesundheit und Bildung sowie Information wurden diesmal sogar ein Stellenabbau verzeichnet. Auch die Beschäftigung in kleinen Unternehmen ging zurück.