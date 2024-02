Mit Hilfe von Adecco würden Zehntausende Geflüchtete aus der Ukraine und anderen Ländern eine Stelle finden, die es ihnen ermöglichen werde, für sich und ihre Familien zu sorgen, erklärte Gideon Maltz von der Organisation Tent Partnership for Refugees in der sich mehr als 350 Unternehmen für die Integration von Geflüchteten einsetzen. Adecco hat sich bereits an einem Programm in Deutschland beteiligt, das zum Ziel hat, bis Ende 2025 für 10.000 Geflüchtete eine Beschäftigung zu finden.