Der Verwaltungsrat hat die bisherige stellvertretende CEO Yvonne Häring zur Nachfolgerin von Peter Kappeler ernannt, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.
Die 48-jährige promovierte Mathematikerin übernimmt die Leitung per 1. Januar 2027. Häring arbeitet seit 2020 für die Pax und verantwortet derzeit das Departement Produkte & Aktuariat. Zuvor war sie während mehr als zehn Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen bei den damaligen Basler Versicherungen tätig.
Der heutige CEO Peter Kappeler führt die genossenschaftlich organisierte Pax seit 2011. Das Unternehmen hatte seinen geplanten Rücktritt bereits im Dezember 2025 angekündigt. Er will 2027 als Präsident des Verwaltungsrats kandidieren.
Unter Kappelers Führung habe die Pax, die 2026 ihr 150-jähriges Bestehen feiert, die Prämienvolumen und das Eigenkapital in etwa verdoppelt, hiess es in der Mitteilung. Mit der internen Nachfolge will der Verwaltungsrat auf Kontinuität setzen.
(AWP)