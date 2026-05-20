Die 48-jährige promovierte Mathematikerin übernimmt die Leitung per 1. Januar 2027. Häring arbeitet seit 2020 für die Pax und verantwortet derzeit das Departement Produkte & Aktuariat. Zuvor war sie während mehr als zehn Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen bei den damaligen Basler Versicherungen tätig.