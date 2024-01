Hamas-Chef Ismail Hanijeh erklärte, der Mord an al-Aruri sei ein terroristischer Akt und eine Verletzung der Souveränität des Libanon. Der tödliche Anschlag werde nicht ohne Folgen bleiben, kündigte die libanesische Hisbollah-Miliz an. Die iranische Regierung, die beide radikal-islamischen Gruppierungen unterstützt, erklärte, der Tod al-Aruris werde nicht nur dem Kampf im Gazastreifen gegen «zionistische Besatzer», sondern auch in der Region neu entfachen. Kämpfer der Hisbollah liefern sich seit Ausbruch des Gaza-Kriegs Anfang Oktober fast täglich Schusswechsel israelischen Soldaten an der israelisch-libanesischen Grenze.