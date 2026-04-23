Erwartungen dürften nicht erreicht werden

Die Experten halten es aber für unwahrscheinlich, dass in den nächsten Jahren die vom Bundesrat erwarteten Mehreinnahmen von 1,5 bis 3,5 Milliarden Franken erreicht werden. Ein Grund ist die seit dem 1. Januar 2026 geltenden Sonderbehandlung für US-Konzerne. Zudem konzentrieren sich die Ergänzungssteuern gemäss der Analyse auf wenige Branchen.