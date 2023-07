Aas vergleicht die aktuelle Entwicklung in Norwegen mit dem, was vor 20 Jahren in Schweden geschah. Manche Kollegen sollen es gar mit Venezuela vergleichen. "Die Auswanderung nimmt zu, und denen, die in die Schweiz gezogen sind, geht es offensichtlich sehr gut – das ist für Norwegen ein Problem", so Aas. Ihm zufolge verlieren immer mehr Menschen den Respekt vor der norwegischen Regierung.