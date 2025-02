cash.ch: Wie sieht denn ein typischer Arbeitstag bei Ihnen auf dem Amt aus?

Philipp Roth: Bei uns prüft eine Einschätzerin beziehungsweise ein Einschätzer im Durchschnitt zwischen fünf und zehn Veranlagungen am Tag. Zuerst prüfen wir, ob auf den ersten Blick irgendetwas auffällig ist. Ist etwas anders als erwartet oder ergibt sich ein Unterschied zum Vorjahr, geht es in die Detailprüfung. Die Einschätzerin oder der Einschätzer schaut zwar grundsätzlich jede Seite und jedes beiliegende Dokument an, wendet aber auch einen gesunden Pragmatismus an. Man macht auch Abgleiche, beispielsweise mit einem Ex-Partner. Oder man muss vielleicht einmal nachfragen und Darlehen abgleichen.