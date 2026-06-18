Dieser soll die Mittel direkt an die AHV weiterleiten. Das fordert der Nationalrat. Er hat am Donnerstag eine entsprechende Motion seiner Sozial- und Gesundheitskommission (SGK-N) gutgeheissen - mit 96 zu 90 Stimmen bei 5 Enthaltungen. Als Nächstes ist der Ständerat am Zug. Dieser hatte das Anliegen vor Kurzem ebenfalls besprochen - und die Idee wegen des grossen Widerstands von Kantonen und Gemeinden verworfen.