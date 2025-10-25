FDP-Müller: «Bei Ausgaben ansetzen»

In der Vernehmlassung habe sich klar gezeigt, dass man diese Steuererhöhung nicht wollte, sagt Kommissionspräsident Damian Müller (40, FDP) gegenüber Blick. «Wir haben auf der Ausgabenseite ein Problem», macht der Luzerner klar. «Deshalb müssen wir auch bei den Ausgaben ansetzen und nicht auf der Einnahmeseite herumschrauben – schon gar nicht bei jenen, die freiwillig für ihre Altersvorsorge sparen.»