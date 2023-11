Bedeutender ist aber schlussendlich folgendes: In der Schweiz ist man grundsätzlich dort steuerpflichtig, wo man am 31. Dezember gemeldet ist. Wer einen Wohnungswechsel vorhat, sollte daher abklären, wo man weniger Steuern zahlt. Dabei gilt grundsätzlich eine Frist von zwei Wochen, in der man sich in der neuen Gemeinde nach dem Umzug anmelden muss.