Post von der Gemeinde, der Krankenkasse oder der Bank machen Schweizerinnen und Schweizer meistens mit einem unguten Gefühl auf. Die Chance, dass sich darin eine Rechnung versteckt, ist gross. Kommt hinzu, dass Steuern, Hypotheken, Prämien und Vorsorge alle verschiedene Fristen haben. Schnell droht das Finanz-Chaos. Wenn du die Termine nicht einhältst, kann das ins Geld gehen. Blick zeigt dir, bis wann du was erledigen musst.