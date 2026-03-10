Vorzugzinsen 2026: Zug bleibt einsame Spitze

Der Kanton Zug zahlt mit 2,00 Prozent mit Abstand den höchsten Vorzugszins, und das bereits seit 2024 unverändert. Auf den weiteren Plätzen folgen Appenzell Ausserrhoden und Glarus, die stabil bei 1,00 Prozent geblieben sind. Am anderen Ende der Skala stehen Kantone wie Neuenburg, Solothurn, Jura und Luzern, die für 2026 gar keinen Vorzugszins mehr gewähren. Bei Luzern entspricht das einem Rückgang um 0,75 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Das ist die grösste Einzelveränderung unter den Kantonen.