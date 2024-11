«Es ist etwa auch denkbar, dass auf Änderungen bei der dritten Säule verzichtet wird», sagte Finanzministerin Karin Keller-Sutter in einem am Samstag erschienen Interview. Den Vorschlag, die Steuervorteile beim Kapitalbezug aus den Vorsorgesystemen aufzuheben, habe man wegen der politischen Ausgewogenheit in das Paket zur Entlastung des Bundeshaushalts übernommen.