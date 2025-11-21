Ausgelöst vom Kollaps der Credit Suisse und der Notübernahme durch die UBS hatte der Bundesrat im Juni einen umfassenden Vorschlag vorgelegt, um künftige Krisen zu verhindern. Eine Umsetzung würde bedeuten, dass die UBS bis zu 24 Milliarden Dollar an zusätzlichem Kernkapital aufbringen muss. UBS-Konzernchef Sergio Ermotti bezeichnete die Vorschläge am Donnerstag als «nicht akzeptabel». Die UBS werde Gegenmassnahmen ergreifen müssen.